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أخبار العالم

الكويت تدين إطلاق صواريخ حوثية على السعودية

الأحد 29/مارس/2020 - 02:12 ص
إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ
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محمد شحتة
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال المصدر إن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها وامعانا بانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا.

‏وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الشقيقة السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.
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