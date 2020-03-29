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فن

رسالة مؤثرة من رامي صبري بعد تعرض السعودية لهجوم صاروخي

الأحد 29/مارس/2020 - 04:48 ص
رامي صبري
رامي صبري
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مصطفى كرم

شارك رامي صبري جمهوره بصورة لعلم المملكة العربية السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر رامي صبري الصورة بعد تعرض المملكة العربية لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين وعلق عليها قائلا "اللهم إحفظ أهل السعودية وأرضها".


وأعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت أمس السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض.


وتناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وتم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

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