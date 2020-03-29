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اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بـ 6 أكتوبر.. صور

الأحد 29/مارس/2020 - 10:30 ص
المحور المرورى الجديد
المحور المرورى الجديد بمدينة 6 أكتوبر
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة تفقدية للمحاور والطرق الرئيسية والكبارى، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وتفقد المهندس خالد عباس، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، والتى تشمل، رفع كفاءة الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وأنفاق، وكباري مشاة)، وكذا الطريق الدائري الأوسطي، من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كم2، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري.
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