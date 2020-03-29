شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح، حددت الحادية عشرة صباح غدا " الإثنين " موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.





وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

وأضاف : "فتحي سيوقع للأهلي لمدة موسمين، وهناك رغبة من جانب الأهلي واللاعب بتجديد العقد".ويعد أحمد فتحي واحدا من أهم اللاعبين داخل النادى الأهلى والذى يتمتع بحالة حب كبيرة من قبل الجماهير فى ظل المستويات الفنية الكبيرة التى يقدمها اللاعب يوما تلو الأخر نتيجة القدرات الفنية والبدنية القوية التى يمتلكها .