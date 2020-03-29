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رياضة

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

الأحد 29/مارس/2020 - 12:02 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلواني
زف الإعلامى أحمد شوبير بشري سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الكروى الجارى .

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي :"  "إن ملف التجديد الخاص بالجوكر سوف يحسم خلال هذا الأسبوع، بشكل رسمي".

وأضاف : "فتحي سيوقع للأهلي لمدة موسمين، وهناك رغبة من جانب الأهلي واللاعب بتجديد العقد".

ويعد أحمد فتحي واحدا من أهم اللاعبين داخل النادى الأهلى والذى يتمتع بحالة حب كبيرة من قبل الجماهير فى ظل المستويات الفنية الكبيرة التى يقدمها اللاعب يوما تلو الأخر نتيجة القدرات الفنية والبدنية القوية التى يمتلكها .

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح، حددت الحادية عشرة صباح غدا " الإثنين " موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

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