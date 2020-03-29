مكافحة كورونا.. محافظ كفر الشيخ يوجه برفع السجاد من دور الأيتام

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، دور الأيتام بمدينة كفرالشيخ، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وتفقدت لجنة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية الشئون الصحية، ويضم كلًا من، الدكتور شريف أحمد عبدالعظيم، إدارة مكافحة العدوى، والدكتور محمد العشماوي، إدارة الوبائيات والترصد والتوعية المجتمعية، وعبدالحميد محمد اسماعيل، إدارة مراقبة الأغذية، عددًا من دور الإيواء لمتابعة هذه الإجراءات.





شملت جولة اللجنة، تفقد دور الأيتام داخل مدينة كفرالشيخ والتي تضمنت " المؤسسة الأيوائية للبنين، دار الأيتام الرضع، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، دار الحنان لرعاية اليتيمات "، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، فضلًا عن توعية العاملين بتنفيذ ما ورد بقرار محافظ كفرالشيخ رقم ( 345 ) لسنة 2020م، وتعريف العاملين بمنظومة إعداد وتجهيز الوجبات المطهية والجافة والمشروبات بأسلوب النظافة ومنع العدوي.





وأكدت اللجنة على ضرورة ارتداء القفازات البلاستيكية والأقنعة الواقية، بالإضافة إلي أنه تم فحص الشهادات الصحية لجميع العاملين بدور الأيتام، وشرح أسلوب التنفيذ عمليًا، كذا التوعية بالالتزام بالإرشادات والمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للسلامة الشخصية ومكافحة العدوى،.





وشددت على أهمية التوعية بكيفية تكوين المحاليل المطهرة وشرح عملية التطهير داخل المنشأة، والتوجيه للعاملين المترددين علي المنشأة باتخاذ الإجراءات الوقائية من بينها تغيير الملابس وبعد الأحذية، وارتداء الماسك الواقي وكيفية التخلص منه بعد الاستخدام، والتنبيه علي الألعاب الخاصة بالأطفال الرضع وحتي سن 6 سنوات، والتنبيه برفع السجاد عن الطرقات في الفترة الحالية لتيسير عملية تطهير الممرات بصورة دورية.



