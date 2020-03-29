يورجن كلوب يسعى لخطف نجم برشلونة

يسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إلى التعاقد مع النجم الفرنسي "عثمان ديمبيلي"، مهاجم برشلونة الإسباني، أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وانضم عثمان ديمبيلي، إلى برشلونة في صيف عام 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، نظير 105 ملايين يورو.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن إدارة ليفربول ترى في عدم قدرة برشلونة على الحفاظ على "ديمبيلي"، في ظل التضرر الاقتصادي الكبير بسبب أزمة توقف النشاط الرياضي عقب تفشي فيروس كورونا.









وأوضحت أن نادي ليفربول مستعد لدفع 90 مليون يورو نظير الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي من برشلونة، بناءً على رغبة من المدرب الألماني "يورجن كلوب".





وأشارت إلى أن برشلونة سيوافق إذا حصل على عرض بهذا المبلغ لبيع "ديمبيلي"، خاصة أن حجم الرواتب الكبيرة التي يدفعها للاعبيه، سيكون غير قادر على دفعها عقب أزمة فيروس كورونا.









وأكدت أن كلوب يرى ديمبيلي لاعبا مناسبا لليفربول، خاصة أنه أشرف على تدريبه في بوروسيا دورتموند عند بداية مشواره مع الفريق الألماني.



