وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

أصدرت روسيا أول تعليق لها بشأن أصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط الاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.





وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية الروسية لوكالة "تاس" إن موسكو لا تمتلك أي معلومات بشأن تورط الولايات المتحدة في ظهور فيروس كورونا المستجد.





واستدرك قائلا إن هناك أسئلة يتوجب على واشنطن الرد عليها.





وأضاف "من أجل الإجابة بشكل واضح عن السؤال حول المصدر، حيث ظهر أول شخص مريض، هناك حاجة إلى الكثير من العمل العلمي الموضوعي".





وتابع "إذا نشأ الفيروس في البيئة نتيجة طفرات طبيعية، فربما لا يكون هذا النشوء مقتصرا فقط على مكان واحد دون غيره، لذلك من الصعب توجيه اللوم إلى أي بلد بعينه، خاصة أننا نعيش في عالم معولم، ومعظم الدول مرتبطة ارتباطا وثيقا بواسطة وسائل النقل، مما يعني أن انتقال العدوى من نقطة محددة على هذا الكوكب إلى أخرى هو مسألة ساعات فقط وليس أكثر".





واستنكر المصدر اللهجة الاتهامية للتعليقات الصادرة من واشنطن والموجهة إلى الصين "تثير الحيرة صراحة".





واصل: "يكفي أن نتذكر أن الولايات المتحدة كانت طوال عقود عديدة القوة الدافعة الرئيسية للعولمة، وحاولت استخدامها في مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، والآن، يمكنها إلقاء اللوم على نفسها فقط لأنها لم تفكر في التأثير الجانبي السلبي لهذه العولمة".



