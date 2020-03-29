بسبب كورونا.. تحرك هام من مجلس النواب بشأن شكاوى العمالة غير المنتظمة

يدرس مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شكاوى الأعضاء والمواطنين، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررًا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة العمالة غير المنتظمة.









كان ذلك فى بيان رسمي صادر عن المجلس الأحد، يتضمن التأكيد على أن رئيس المجلس د. علي عبد العال، وجه رؤساء اللجان النوعية، بعدد من التكليفات كل فيما يخصه وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان عملا بالارشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.









وتضمنت التكليفات، متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من السادة النواب اولا، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العاملة غير المنتظمة.









كما تضمنت عرض تقارير دورية أسبوعية من رئيس اللجنة على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إلى رؤساء اللجان في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات.









فى السياق ذاته، أكد المجلس، متابعته عن كثب، الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).، وأن الدكتور على عبدالعال، وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص.









ولفت المجلس إلى أن د. عبد العال في تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.









يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان سباقا فى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على مستوى السلطة التشريعية، منذ بداية الأزمة.









وتضمنت الجهود قرار تأجيل انعقاد الجلسات إلى 12 أبريل للحد من الاحتكاك وانتقال العدوى، وتمت الاستعانة بالقوات المسلحة في تطهير وتعقيم مبنى البرلمان.









كما أصدر الدكتور عبدالعال، قرارًا بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات برئاسة المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب؛ لتكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين بالمجلس، حيث أصدرت ما يقرب من 19 قرارا وإجراءً في إطار المواجهة الشاملة للأزمة التى تستهدف تخفيف التجمعات.