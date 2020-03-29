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أخبار العالم

بينهم مصريون.. الإمارات تسجل 102 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة

الأحد 29/مارس/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "تم رصد 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة".

وأضافت: "تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من نيوزيلاندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا، بولندا، وشخصين من البرازيل، السويد، أستراليا، أثيوبيا، كندا، لبنان، السودان، السعودية والبرتغال وثلاث حالات من إيطاليا وإيرلندا، وستة أشخاص من مصر وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين وستة عشر شخصا من بريطانيا وثلاثين شخصا من الهند، حيث أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

وتابعت "تم تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة عربية تبلغ 47 عامًا، تعود إلى إصابتها بعدة أمراض مزمنة مما عرضها الى مضاعفات أدت إلى الوفاة. كما تم شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى".
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