بينهم مصريون.. الإمارات تسجل 102 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "تم رصد 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة".





وأضافت: "تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من نيوزيلاندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا، بولندا، وشخصين من البرازيل، السويد، أستراليا، أثيوبيا، كندا، لبنان، السودان، السعودية والبرتغال وثلاث حالات من إيطاليا وإيرلندا، وستة أشخاص من مصر وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين وستة عشر شخصا من بريطانيا وثلاثين شخصا من الهند، حيث أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".



