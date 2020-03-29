تخفيفا للأعباء.. طارق عامر يكشف الهدف من قرارات البنك المركزي اليوم

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن الإجراءات المتخذة اليوم من جانب البنك المركزي بخصوص حد السحب والإيداع تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقدمها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.









وقال "عامر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اتخذنا قرارات اليوم لتخفيض الأعباء عن المواطنين والشركات ودعمهم خلال الفترة الحالية الاستثنائية".









يشار إلى أن البنك المركزي المصري، قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.









وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.









وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.