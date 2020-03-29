AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تخفيفا للأعباء.. طارق عامر يكشف الهدف من قرارات البنك المركزي اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 07:34 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
Advertisements
حمزة شعيب
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن الإجراءات المتخذة اليوم من جانب البنك المركزي بخصوص حد السحب والإيداع تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقدمها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.


وقال "عامر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اتخذنا قرارات اليوم لتخفيض الأعباء عن المواطنين والشركات ودعمهم خلال الفترة الحالية الاستثنائية".


يشار إلى أن البنك المركزي المصري، قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.


وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.


وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من البنك المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع

تعرف على أسباب البنك المركزى لوضع حد يومى للسحب والإيداع

تعرف على أسباب قرار المركزي بالحد من عملية السحب بماكينات الصرف

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: قرارات البنك المركزي تستهدف تحقيق التوازن في التعاملات الاقتصادية

الحكومة والشركات.. تعرف على الفئات المستثناة من حدود الإيداع النقدى

ماذا يحدث إذا حولت مبالغ أكبر من الحدود القصوى للسحب والإيداع.. اعرف

ترشيحاتنا

هل ينقل الذباب فيروس كورونا.. وصدمة بشأن الدايت.. تفاصيل

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور

وسط جائحة كورونا .. انتحار وزير مالية ألماني في ظروف غامضة

الشكاوى مستمرة.. الحرب تشتعل بين كهربا والزمالك فى الفيفا.. تفاصيل

هل ينحسر فيروس كورونا هذا الأسبوع؟ استشاري يجيب

وفاة مصري بعد الإصابة بفيروس كورونا بميلانو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور