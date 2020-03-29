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بعد التأجيل لمدة 6 أشهر.. هل تم إلغاء الفائدة على القروض.. البنك المركزي يجيب

الأحد 29/مارس/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي،أنه سيتم فرض غرامات على معارض السيارات الذين يقومون بعمليات بيع نقدي "كاش" وفقا لبرنامج  الشمول المالي.

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" لا نريد التعامل الكاش كل معارض السيارات يجب ان يتوفر لديها حساب بنكي يتم من خلالها تسليم المبلغ المالي من العميل وتحويلها إلكترونيا، مردفا:" هدفنا تقليل التعامل الورقي بين الأشخاص فى التعاملات اليومية".

ونوه طارق عامر محافظ البنك المركزي إلى أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب.

وكشف  أنه تم تأجيل أقساط القروض والفوائد عليها لمدة 6 أشهر، وليس إلغاء الفوائد.

وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.
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