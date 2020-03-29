الإنسانية تنتصر فى نيجيريا.. حكومة كاملة تتبرع بنصف راتبها لمواجهة كورونا

أعلن وزير الإعلام والثقافة فى نيجيريا عن تبرع الوزراء الـ 43 للحكومة الفيدرالية النيجيرية بنصف راتبهم لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأكد وزير الإعلام النيجيري أن الوزراء تبرعوا بنسبة 50 ٪ من أجورهم في مارس 2020 لدعم جهود الحكومة.





يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه نيجيريون آخرون ومنظمات وبنوك عن تبرعات تصل إلى المليارات لمواجهة معركة فيروس كورونا Covid-19.





وفى نفس السياق كان محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا أعلن فى وقت سابق بتبرعه براتب ثلاثة أشهر لصالح صندوق التضامن الاجتماعي لمكافحة آثار فيروس كورونا.





وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت عن إنشاء صندوق التضامن لجمع التبرعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق وسائل إعلام موريتانية يبلغ راتب الرئيس الموريتاني 7 مليون أوقية قديمة (حوالي 19.8 ألف دولار)، شهريا.





واعلن أعضاء الحكومة تبرعهم براتب شهر لصالح الصندوق.



