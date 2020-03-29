AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البنك المركزي: 26 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين من الخارج

الأحد 29/مارس/2020 - 09:40 م
تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج
Advertisements
حمزة شعيب
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر فالوضع مستقر نسبيًا.


وأضاف "عامر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب، مؤكدا "وفرنا كل الاعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين".


وأوضح محافظ البنك المركزي أن "تحويلات المصريين من الخارج بلغت 26 مليار دولار"، معقبًا "12 مليار دولار حصيلة التصدير من السوق المصرية العام الماضي".


وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.


وأوضح البنك اليوم، الأحد، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزى: أي عميل يريد 20 مليون دولار يتم ضخها في حسابه.. فيديو

البنك المركزي: إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب .. فيديو

بعد التأجيل لمدة 6 أشهر.. هل تم إلغاء الفائدة على القروض.. البنك المركزي يجيب

محافظ البنك المركزي: وفرنا كل الاعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين

البنك المركزي: تم ضخ 50 مليار جنيه لتمويل الوحدات لمتوسطي الدخل

المركزي: حجم الأقساط المستحقة على مدار 6 أشهر تريليون و800 مليار جنيه

ترشيحاتنا

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

بمكياج صاخب.. طليقة ماجد المصري تثير الجدل برسالة غامضة

صفقة الموسم.. الأهلي يخطط لحسم ضم إيريك تراوري نجم بيراميدز

لطلاب المدارس .. تعرف على المقررات المطلوب مذاكرتها حتى 15 مارس في كل المواد عبر هذا الرابط

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

لكل من حزن على إغلاق الحرم المكي والمسجد النبوي.. اقرأ هذه الرسالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

لأول مرة .. تويوتا تظهر طرازين جديدين أثناء اختبارهم .. صور