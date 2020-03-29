البنك المركزي: 26 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين من الخارج

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي ، إن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر فالوضع مستقر نسبيًا.









وأضاف "عامر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب، مؤكدا "وفرنا كل الاعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين".









26 مليار دولار " ، معقبًا "12 مليار دولار حصيلة التصدير من السوق المصرية العام الماضي". وأوضح محافظ البنك المركزي أن "تحويلات المصريين من الخارج بلغت









وقرر البنك المركزي المصري ، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.









وأوضح البنك اليوم، الأحد، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.







