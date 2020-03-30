ضعى منديلا مبللا في الغسالة.. النتيجة مفاجأة









-يجب أن تكون المناديل المبللة قوية بما يكفي حتى لا يتمزق داخل الجهاز. حاول تمزيقها إلى شرائح ولا تحاولى استبدال المناديل المبللة بالورق أو القماش. الورق ليس ثابتًا بما فيه الكفاية ، لذلك سينتهي بك الأمر بتنظيف قطع صغيرة من الورق من ملابسك.