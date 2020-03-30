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مرأة

ضعى منديلا مبللا في الغسالة.. النتيجة مفاجأة

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:25 ص
منديل
منديل
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لمياء الياسين
   يقضي الشخص العادي حوالي 4 ساعات في الأسبوع على الغسيل. في حين أن الغسالات الحديثة تقوم بمعظم العمل، يمكننا تحسين نتائج الغسيل بشكل كبير وتوفير الكثير من الوقت بحيلة واحدة بسيطة. هذه الطريقة ستكون مفيدة بالتأكيد إذا كان لديك حيوانات أليفة أو تمتلك الكثير من الملابس الداكنة. ما عليك سوى وضع قطعة منديل مبلل في الغسالة قبل حشو ملابسك في الداخل وسترى ما سيحدث.

وفقا لموقع  Bright Side لماذا وضع مناديل مبللة في الغسالة يمكن أن يوفر لك الكثير من الوقت والأعصاب

-تساعد المناديل المبللة على إزالة الوبر والشعر من الملابس وتنظيف قطع صغيرة من القماش والفراء والشعر. كل هذه الجسيمات تنتهي في المناديل المبللة ، ونتيجة لذلك ، تبدو الملابس أكثر نظافة ولا تحتاج إلى جمع كل هذه الحطام من ملابسك بنفسك.

-يجب أن تكون المناديل المبللة قوية بما يكفي حتى لا يتمزق داخل الجهاز. حاول تمزيقها إلى شرائح ولا تحاولى استبدال المناديل المبللة بالورق أو القماش. الورق ليس ثابتًا بما فيه الكفاية ، لذلك سينتهي بك الأمر بتنظيف قطع صغيرة من الورق من ملابسك.

-إذا كنت لا تريد أن تمتص ملابسك رائحة المناديل المبللة ، فاختر منتجًا مضادًا للبكتيريا أو غير معطر. يمكنك أيضًا إضافة بعض منعم الأقمشة للتخلص من الرائحة.


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