AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأوقاف: طاعة ولي الأمر في مثل هذه الحالات أمر واجب.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:53 ص
محمد مختار جمعة،
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
Advertisements
اسراء صبري
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن طاعة ولي الأمر فى مثل هذه الأمور واجبة، لافتا إلى أنه على الجميع الاستناد إلي وزارة الصحة فيما يخص المعلومات المنتشرة حول الفيروس الفترة القادمة.

وأشار وزير الأوقاف، أثناء حوارة مع برنامج"رأى عام" المذاع علي قناة"ten"، إلي أن جميع المؤسسات الدينية فى مصر وعلى رأسهم الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء جميعهم أكدوا على غلق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة، وذلك حفاظا على أرواح الجميع، لافتا إلي أن كل من يقوم بمخالفة قرار منع الصلاة بالمساجد إثم كبير.

وأوضح وزير الأوقاف، ضرورة إدراك قوة الدولة ومؤسساتها فى إدارة الأزمة، لافتا إلي أن الدول الضعيفة حاليا لا تستطيع حماية شعبها وتوفير سبل الوقاية لهم.

وأكد محمد مختار جمعة، علي أن الإعلام والمجتمع يجب أن يركزوا مستقبليا على فقه الاولويات، لافتا إلي ضرورة تخلى الشعب المصري عن بعض العادات مثل "المعانقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف عن كورونا: طهروا بيوتكم فهي نصف الإيمان

الأوقاف: تجنبوا المصافحة والمعانقة والتقبيل

الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر.. موضوع خطبة الجمعة

اعرف كل تعليمات وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة.. و16 قرارا للحد من انتشار كورونا

وزير الأوقاف: من أسباب رفع البلاء طاعة ولي الأمر وتنفيذ توجيهات المختصين

كشف طبي للمصلين أثناء صلاة الجمعة بحضور وزير الأوقاف

ترشيحاتنا

إذا تعرضت له.. متى تظهر عليك أعراض فيروس كورونا؟

خبر محزن .. خبيرة تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

الكوب السحري لتقوية المناعة

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي من الدوري.. تفاصيل

هاني حتحوت يكشف عن شروط أحمد فتحي لتمديد عقده مع الأهلي.. فيديو

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة