الأوقاف: طاعة ولي الأمر في مثل هذه الحالات أمر واجب.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن طاعة ولي الأمر فى مثل هذه الأمور واجبة، لافتا إلى أنه على الجميع الاستناد إلي وزارة الصحة فيما يخص المعلومات المنتشرة حول الفيروس الفترة القادمة.





وأشار وزير الأوقاف، أثناء حوارة مع برنامج"رأى عام" المذاع علي قناة"ten"، إلي أن جميع المؤسسات الدينية فى مصر وعلى رأسهم الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء جميعهم أكدوا على غلق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة، وذلك حفاظا على أرواح الجميع، لافتا إلي أن كل من يقوم بمخالفة قرار منع الصلاة بالمساجد إثم كبير.





وأوضح وزير الأوقاف، ضرورة إدراك قوة الدولة ومؤسساتها فى إدارة الأزمة، لافتا إلي أن الدول الضعيفة حاليا لا تستطيع حماية شعبها وتوفير سبل الوقاية لهم.





وأكد محمد مختار جمعة، علي أن الإعلام والمجتمع يجب أن يركزوا مستقبليا على فقه الاولويات، لافتا إلي ضرورة تخلى الشعب المصري عن بعض العادات مثل "المعانقة".