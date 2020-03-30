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توك شو

الحمد لله.. وزيرة الصحة تطمئن المواطنين بشأن تطورات فيروس كورونا في مصر

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، المرحلة التي وصلت لها مصر في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

 وأضافت زايد، في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر" أن: "هذا نوع من الوبائيات الجديدة على العالم ولم يعرفها أحد ومن حق كل شخص أن يقول توقعاته"، متابعة :"لكننا مصر تراجع الإصابات التي حدثت في العالم واللي فيها تفشي".

وتابعت أن "منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعا لوزراء صحة العالم وعرضت الصين تجربتها، ومصر في اليوم الثاني من الأسبوع السابع ومحافظين على الثبات، ولكن يزعجني جدا حالات الوفيات في مصر".

وطمأنت الوزيرة المواطنين، قائلة: "أهم حاجة أننا محددين الحالات، والحمد لله مافيش بؤر جديدة بتحصل في مصر، لكن في عزل كبير وعندنا وعي من المواطنين الذين يتم عمل عزل لهم".

 

وتابعت زايد: "اطلع الرئيس السيسي خلال اجتماع اليوم السيناريو اللي كنا حطينة، وكنا بنعمل حسابنا واستعدادنا على أسوأ السيناريوهات"، متابعة: "كان الرئيس السيسي يطمئن على وجود الأجهزة وأسرة الرعاية والمستشفيات، وأطلعناه على إمكانيات الدولة المصرية ودي مش أول مرة نراجع معه كل هذه الأمور".

 

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه :"عرضنا على الرئيس السيسي كل الأمور من الناحية الطبية في أزمة كورونا، وكل أجهزة الدولة كيف تتكاتف في حل تصاعد الأزمة"، لافتة :"كمان اطلعن الرئيس على تقرير منظمة الصحة العالمية".

وتواجه مصر ومعظم دول العالم تفشي وباء عالمي يعرف باسم كورونا المستجد، والذي تسبب في حالة من الشلل التام في كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين مصدر الفيروس الخطير.

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