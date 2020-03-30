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فن

أحدث ظهور لـ محمد رمضان من كواليس مسلسله الجديد

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:44 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من كواليس تصوير مسلسله الجديد البرنس والمقرر عرضه فى رمضان المقبل.
كتب معلقا على الصورة" من تصوير مسلسل #البرنس #رمضان2020 #ثقة_في_الله_نجاح".

نالت الصورة إعجاب متابعيه وكانت تعليقاتهم كالاتي:
ان شاء الله يكسر الدنيا
نجمنا المتالق
الاسطورة 
مستنيين المسلسل 

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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