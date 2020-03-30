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أخبار العالم

اليابان تعلن تسجيل 173 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع الإصابات إلى 2578 حالة إصابة. 

كما قالت الصحة اليابانية إن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 64 حالة وفاة. 

وأعلنت الحكومة اليابانية، 68 إصابة جديدة على الأقل بفيروس كورونا في طوكيو، وهي أكبر زيادة يومية في أعداد الإصابات.

ومن بين الزيادة التي حدثت يوم الأحد، كانت 27 حالة من مستشفى "إيجو" العام في مقاطعة تايتو وارد، ليصل العدد الإجمالي هناك إلى 96 حالة، حيث تشتبه السلطات في وجود إصابات داخل المستشفى.

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