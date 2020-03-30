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سيارات

تعرف على الفرق بين الرجل والمرأة في شراء السيارات

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار

هناك اختلاف بين الرجل والمرأة  دائماً عند شراء الأشياء خاصة إن كانت ذات قيمة كبيرة أو صغيرة، كيف سيكون الحال ان كانت سيارة كما أكد أحد الخبراء أن أولويات شراء السيارة بالنسبة للسيدات ليست فقط الجمال والأداء، بل تتبع أسلوبا أكثر واقعة وتركيزا.

فقد اعترف 50 % من الرجال أن لزوجاتهم تأثيرا كبيرا على قرار شراء سياراتهم ، بالإضافة إلى ان المرأة لا تتفاوض أبدًا مع التأجر للحصول على سعر أفضل، ينما نجد أن الرجال تكون أكثر رغبة في ذلك للحصول على أكبر خصم في سعر السيارة.

ومن أكثر الأشياء التي تبحث عنها النساء في السيارة هي:

1- تهتم النساء دائما بسعر السيارة وقدرتها على تحمل التكاليف والقوة الفعلية للسيارة.

2- الانتباه إلى الكفاءة في استهلاك الوقود والسلامة.

3-  لا تتفاوض دائما النساء في الحصول على خصم أثناء شراء السيارة.

4- تفضل النساء شراء السيارات الأوروبية  الفاخرة.

5- التفكير في شراء السيارة يستغرق 75 يوماً لدى النساء.

6-   تبحث المرأة دائما عن أفضل سيارة ووكلاء عبر شبكة الانترنت.

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