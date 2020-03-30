AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

السلطات لم تعلنها رسميا.. الوفيات في الصين 10 أضعاف بسبب كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:10 ص
علاج مريض بفيروس
علاج مريض بفيروس كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
من المحتمل أن فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) قد تسبب في عشرة أضعاف الوفيات التي أعلنت عنها الصين، وهذا يرجع إلى تقارير محلية تفيد بأن رقم الوفيات المعلن عنه في الصين غير صحيح.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الصينيين يستعدون إلى استقبال رماد ذويهم قبل الخامس من أبريل القادم للاحتفال بمهرجان تشينج مينج، لزيارة القبور ونثر الرماد.

وبحسب التقارير المحلية فمن المرجح توزيع 42 ألف جرة برماد المتوفين، وذلك في أول عودة للأماكن المسؤولة عن العمل بعد غلق جزئي دام شهرين.

ويعتقد السكان المحليون في مدينة ووهان الصينية ، أن الفيروس التاجي تسبب في قتل 42 ألف شخص بالمدينة نفسها، وهو مايزيد 10 أضعاف عن الرقم الرسمي التي أعلنت عنه الصين بوفيات لا تتعدى 3300 شخص جراء فيروس كورونا.

وبحسب ما رواه السكان المحليون فإنهم يزعمون حصولهم على رماد 3500 شخص يوميا، وهذا يعني أنه تم توزيع 42 ألف جرة خلال 12 يوما فقط.

وكان قد سُمح للأشخاص الذين يحصلون على بطاقة صحية خضراء، تفيد بأن اختبارهم سلبي للفيروس، لمغادرة مقاطعة هوبي منذ 25 مارس، وهذه تعد أول حركة تنقلات منذ 23 يناير الماضي، ولكن ستظل القيود مفروضة على السفر من وإلى ووهان مركز اندلاع الفيروس حتى 8 أبريل.

وقال أحد سكان ووهان، الذي قدم لقبه تشانج فقط ، أن المحارق تعمل على مدار الساعة، فكيف يكون الوفيات جراء كورونا 3300 شخص فقط !.

وقال شخص آخر يدعى ماو أن: ربما تقول السلطات الرقم الحقيقي بالتدريج عن قصد أو دون قصد حتى يتقبلها الناس دون صدمة.

فيما قال مصدر مقرب من السلطات في مقاطعة هوبي إن العديد من السكان لقوا حتفهم في منازلهم دون تشخيص رسمي، وزعموا أن الرقم المقدر لم يكن مبالغا فيه لأنه في شهر واحد تم حرق 28 ألف جثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

شاهد.. الصين تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي كورونا

إيطاليا تحتجز سفينة على متنها 6 آلاف سائح بسبب فيروس كورونا.. فيديو

بعض الحالات لا تظهر عليها أعراض.. إعلامية صينية تعلن خبرا صادما عن كورونا

14380 حالة.. حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى الآن

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الزمالك طرد عصام الحضري بعد ما بكى من أجل ارتداء القميص الأبيض

من خرج من داره.. الأمير هاري وزوجته ميجان في ورطة بسبب ترامب

تعرف على موعد اختفاء فيروس كورونا .. طفل هندي يكشف

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الاثنين 30-3-2020.. فيديو

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

تحذير هام من الأرصاد بخصوص الطقس .. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها