خبير مبيدات يوجه 3 نصائح لتطهير الفاكهة والخضراوات .. فيديو

قال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن المعمل يقوم بدور بحثي وارشادي ورقابي وتدريبي على استخدام المبيدات ، موضحا أن أي مبيد جديد يتم تجربته لمدة عامين في الحقل، وإذا أثبت نتائج إيجابية يتم تسجيله.





وأضاف "عبدالسلام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على " القناة الاولى المصرية " ، أن كل مبيد يكون له بطاقة استدلالية بطريقة استخدامه، والقواعد التي يجب أن يتبعها المزارع عند استخدامه في الحقل .





واشار مدير المعمل المركزي للمبيدات، إلى أنه لو التزم كل مزارع بالتعليمات ستكون مشاكل استخدام المبيدات في أضيق الحدود ، منوها الى انهم يقومون بتحليل عينة من محصول المزارع أثناء الحصاد لتحليل متبقيات المبيدات للتأكد من التزام المزارع بالتعليمات.





وتابع مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن ربه المنزل عليها دور فى تطهير الخضروات والفاكهة قبل تناولها ، مضيفًا أن الخضروات او الفاكهة ذات القشرة يمكن تقشيرها للتخلص من آثار المبيدات .





ونصح بغسيل الخضروات تحت مياه الصنبور لمدة 3 دقائق ، موضحًا انه يمكن استغلال بعض الفاكهة فى تحويلها الى مربى وكل ذلك يساعد على تقليل وجود المبيدات بشكل كبير .











