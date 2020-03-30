AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خوفا من كورونا.. البترول تقرر قراءة عدادات الغاز والتحصيل إلكترونيا

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:54 م
قراءة عدادات الغاز
قراءة عدادات الغاز
Advertisements
مايكل عياد
أعلن الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة،  وهى كالآتى:

استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة:

استخدام موقع الشركة للسداد: 

عن طريق منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية (فورى – ممكن –– بى –مصارى – خدماتى– أمان)، وعن طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلى المصرى.

وعن طريق خدمة الرد الصوتى التفاعلى على الموبيل 5727 والأرضى 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريبًا)
 
وتسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أى محمول على 1122
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم آخر موعد للتسجيل بمسابقة التصوير الفوتغرافى بطب حلوان

لمواجهة كورونا.. قنوات لدفع وتحصيل فواتير الكهرباء إلكترونيا

ترشيحاتنا

قوله يدّي فرصة لـ صالح جمعة.. أحمد شوبير يشوق الجمهور للقائه مع فايلر الليلة

مطاريد.. رد صادم من هاري وميجان بعد رفض ترامب توفير حماية لهم

سقوط أول شهداء الجيش الأبيض.. أحمد اللواح طبيب مصري حذر من كورونا وتوفي داخل مستشفى العزل

حكاية منى مع ابن أمه والـ 7 حموات

تسبب التسمم فورًا.. عادات في الطبخ يجب التوقف فورًا عن اتباعها

ثغرة بسيطة فى واتساب تخترق حسابك وكل ملفاتك.. كيف تحمى نفسك منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تعلن رسميا طرح genesis g80 لأول مرة بتصميم خيالي علي أرض الواقع.. صور

النوم في الجراج.. احتياطات طبيب معالج لمرضى كورونا لحماية عائلته

صورة هزت العالم .. ممرضة أمريكية ترصد شاحنة مليئة بجثث موتى كورونا