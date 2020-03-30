الجيش الابيض يصلي الجنازة على أول شهدائه.. والبورسعيدية يؤدونها غائبًا بالمنزل

أدت مجموعة من الجيش الابيض العاملين بمستشفي ابوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية صلاة الجنازة علي جثمان المتوفي الي رحمة مولاه ابن بورسعيد الدكتور أحمد اللواح اول شهداء الجيش الابيض والذي وافته المنية مساء أمس بمستشفي العزل متأثر بإصابته بالفيرس اللعين كورونا المستجد .





واصطف جنود الجيش الابيض بزيهم علي مسافات متباعدة في بهو المستشفي الخارجي لأداء صلاة الجنازة علي الفقيد تمهيدا لنقله في إسعاف طائر الي مثواه الأخير وسط إجراءات طبية احترازية مكثفة وحالة من الاستنفار الأمني لمنع أي تجمعات لحظة وصول الجثمان للدفن والغير معلوم توقيت تحركه من الإسماعيلية الي بورسعيد.





وفي ذات السياق أدى الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد صلاة الجنازة غائب علي روحه الشهيد البطل عقب صلاة ظهر اليوم بمنازلهم في حالة من الحزن الشديد علي شهيد الجيش الابيض و الذي طالما ارتبط طوال حياته العملية بحسن السيرة وطيب الخلق بجميع أبناء و أهالي الباسلة و التى امتدت الي البعض في محافظات الجوار .





كانت نجلة المتوفي الي رحمة مولاه الدكتور أحمد اللواح ابن بورسعيد أول شهداء الجيش الابيض طلبت من أهالي بورسعيد صلاة الغائب علي والدها ، وكتبت اسراء احمد اللواح علي صفحتها الشخصية لو سمحتم صلوا علي بابا صلاة الجنازة غائب .





وغرد الكثيرين من أبناء الباسلة علي صفحاتهم عقب طلب نجلة طبيب التحاليل المتوفي الي رحمة مولاه مؤكدين أنه بما أن جنازة الدكتور أحمد اللواح رحمه الله ستكون لها إجراءات مختلفة و بما أن الجميع لن يتمكنوا من الحضور لأداء صلاة الجنازة نظرا لظروف الوفاة و الإجراءات الطبية في مثل هذه الأحوال فوجب الدعوة لكل المحبين من أهل بورسعيد و المسلمين في أي مكان لأداء صلاة الغائب على شهيد الواجب عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين بإذن الله تعالى.





واوضح المغردون أنه عقب انتهاء المصلين من أداء صلاة الظهر بمنازلهم يتم صلاة الجنازة و لكن بنية الصلاة على الغائب الدكتور أحمد اللواح .





كانت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد اعلنت مساء أمس عن وفاة طبيب تحاليل من أبناء المحافظة بمستشفي العزل بابوخليفة في محافظة الإسماعيلية و التي نقل إليها صباح أمس، وقال عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد رحم الله الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر و الذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر يناهز 50 عامًا بمستشفى العزل في الإسماعيلية، وأوضح تعيلب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مع المتوفي قبل نقله الي العزل بالإسماعيلية غير أن حالته شهدت تدهور سريع .





وأشار تعيلب الي أن الطبيب المتوفي يعد من شهداء الواجب حيث أن العدوى نقلت إليه من إحدى الحالات المرضية المصابة أثناء اجراءه تحاليل له قبل اكتشاف اصابة الحالة وانتقال الفيرس للطبيب ، هذا وتؤكد المصادر الي أن الفيرس انتقل الي الطبيب المتوفي الي رحمة مولاه من أولي الحالات التي اكتشفت لشخص هندي يعمل بأحد المصانع في بورسعيد والتي توفي متاثرا بمرضه بالفيروس مسجل اول حالات الإصابة بالباسلة .





ونعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وابناء المحافظة ببالغ الحزن والاسي الشهيد الدكتور احمد اللواح ابن بورسعيد البار الذي وافتة المنية مساء امس

داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم الاسرة الصبر والسلوان .





واكد محافظ بورسعيد بان الدكتور احمد اللواح ضرب اروع الامثلة في التضحية والفداء والبطولة وقدم روحه اثناء تنفيذ رسالتة السامية تجاة ابناء بلدته ، واضاف بأن اطقم الاطباء والتمريض هما خط الدفاع الاول في الحفاظ ورعاية صحة المواطنين وسوف تظل اعمالهم النبيلة خالدة علي مر العصور ويظهر ذلك بوضوح بعد ان قدم احد ابناء الجيش الابيض روحه فداء للوطن .





وقدم محافظ بورسعيد الشكر لجميع اطقم الاطباء والتمريض والعاملين بمستسفي الحميات الذبن يواصلون الليل بالنهار من اجل التيسير علي المرضي في مواجهة الفيرس المستجد، واهاب المحافظ ابناء بورسعيد بصلاة الغايب علي الشهيد الدكتور احمد اللواح بالمنازل حرصا علي سلامة الجميع ومنعا للتجمع في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد الان.



