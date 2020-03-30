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ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا فى بلجيكا.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:22 م
كورونا
كورونا
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة أكسترا نيوز خبر عاجلا عبر شريط العاجل يؤكد ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا فى بلجيكا اليوم إلى 500 حالة وفاة.

وأعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، أن الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا تبلغ نحو 12 ألفًا؛ فيما أشارت إلى أن عدد الوفيات يتخطى عتبة الـ500؛ منذ ظهور الفيروس في البلاد؛ بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل. 

كانت وزارة الصحة البلجيكية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 10836، وفق ما ذكرت صحيفة بروكسل تايمز.

وأكدت البيانات أن هناك 431 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا في بلجيكا خلال أسبوعين.

ومنذ بدء تفشي المرض في بلجيكا ، تمكن 1359 مريضًا من مغادرة المستشفى بعد العلاج.

ويواصل عدد الحالات في الارتفاع ، على الرغم من أن معدل الزيادة يبدو أنه يتباطأ،وقالت الوزارة إن الزيادة في عدد الحالات المكتشفة ، والأعداد التي يتم إدخالها إلى المستشفيات ، ستستمر خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يوضح الحاجة إلى مواصلة اتخاذ إجراءات وقائية: من البقاء في المنازل ما لم يكن لذلك ضرورة ، ومراعاة القواعد الصارمة للنظافة الشخصية والإبعاد الاجتماعي.

وحثت السلطات  البلجيكيين على العمل بجد لتجنب الانهيار الاقتصادي بسبب أزمة Covid-19.
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