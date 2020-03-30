حالة حرجة للغاية.. كيف تعاملت الصحة مع اللواح طبيب بورسعيد المتوفى بـ فيروس كورونا؟

كشف الدكتور عادل تعيلب، مدير عام الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، عن تفاصيل الساعات الأخيرة للتعامل مع حالة أول شهداء الجيش الأبيض، ابن بورسعيد، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر الذي وافته المنية مساء أمس، الأحد، بمستشفى العزل بأبوخليفة في الإسماعيلية.

وأكد "تعيلب"، أن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء أول أمس، السبت، مكالمة هاتفية من الطبيب، شادي الخميسي، للإبلاغ عن الحالة، منوهًا بأنها حرجة للغاية، مؤكدا إيجابية حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩، وربما تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.





علي الفور، تم التنسيق لنقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، كما تم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي وماسك cpap، وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.





وأضاف "تعيلب"، أنه تم على الفور تقييم حالة الطبيب بدرجة حرجة للغاية، حيث كانت نسبة الأكسجين بالدم منخفضة جدا مع ارتفاع شديد في ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس.





وشدد على أنه تم التعامل مع الحالة، وإعطاء العلاج اللازم بعد استشارة الدكتور محمد إمام استشاري القلب والأوعية الدموية، وإعطاء العلاج اللازم لارتفاع ضغط الدم.





ولفت مدير رعاية بورسعيد، إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع الدكتور محمود الجرايحي، مدير مستشفي الحميات للتنسيق فيما بيننا لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس كوفيد -١٩.

وأكد تعيلب "بالفعل استقرت الحالة وانخفض ضغط الدم، وتحسنت نسبة الاكسجين بالدم لتصل إلى ٩٥%، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وتم نقل الحالة لأحد مستشفيات العزل بعد التأكد من جاهزيتها للنقل لأقرب مستشفى عزل، وهي أبو خليفة بالإسماعيلية".





وأشار مدير رعاية بورسعيد، إلى أنه تم التنسيق عبر غرفتي الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة والسكان وبالهيئة العامة للرعاية لتحويل الحالة، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف، ونُقل الطبيب بسيارة مجهزة بتنفس صناعي برفقة الدكتور مصطفي شعبان مدير المستشفي وطبيب الرعاية المركزة وطاقم الإسعاف.





وأوضح "تعيلب"، أنه تم استقبال الحالة بمستشفى أبو خليفة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقا لبروتوكولات العلاج، وشهدت الحالة أمس تحسنًا ملحوظًا.





وأشار إلى أنها شهدت بعدها تدهورا مفاجئا في الحالة الصحية للطبيب ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشرة والثلاثين دقيقة صباح اليوم الإثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠.





وشدد "تعيلب"، على أنه وفقا لجهود التقصي الذي تقوم به مديرية الشئون الصحية في بورسعيد، فإن الطبيب كان أحد المخالطين المباشرين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وكان تحت العزل الذاتي بمنزله قبل نقله للمستشفى.





وأكد أن الهيئة سترسل وفدا رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل؛ تقديرًا لجهود هذا العالم الجليل، والطبيب المعطاء في خدمة أهالي محافظة بورسعيد وخدمة الإنسانية.





كان أطباء مستشفي الحجز الصحي بأبو خليفة بالإسماعيلية أدوا، اليوم الإثنين، صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح، بساحة المستشفى.





واتخذ الأطباء الإجراءات الاحترازية، خلال أداء صلاة الجنازة وذلك من خلال ترك مسافات بينهم وتعقيم الجثمان جيدًا لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأدى أهالي محافظة بورسعيد صلاة الغائب على الفقيد في منازلهم وذلك عقب صلاة الظهر بالتزامن مع إجراءات الدفن.









نعت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، أحد القامات الطبية والعلمية، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز ٥٧ عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ووصل الجثمان إلى مقابر الأسرة بمدافن بورسعيد حيث تم دفن بمعرفة رجال الحجر الصحي.