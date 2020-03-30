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تعليم

14 مدرسة لمنع الزحام.. تعرف على أماكن توزيع شرائح التابلت في كفر الشيخ

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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محمود زيدان
خصصت مديرية التربية والتعليمة بمحافظة كفر الشيخ، 14 مدرسة في 13 إدارة تعليمية؛ لتسليم شرائح التابت للطلاب للصف الأول الثانوي، حفاظًا على الطلاب ومنع الزحام، في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية خصصت بمدرسة بكل إدارة تعليمية لتسليم الطلاب شرائح التابلت، باستثناء إدارة كفر الشيخ التعليمية جرى تخصيص مدرستين لها؛ مدرسة للطلاب وأخرى للطالبات.

وأضافت، أنها تابعت تطهير وتعقيم المدارس بالإدارات التعليمية ، وخاصة المدارس التي جرى تخصيصها لتسليم الطلاب والطالبات شرائح التابلت للصف الأول الثانوي، لافتة إلى أن إدارة كفر الشيخ التعليمية جرى تخصيص مدرستي شهيد السلام الثانوية للبنين، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات.

وحصصت المديرية بإدارة دسوق التعليمية مدرسة دسوق الثانوية للبنات ،وبإدارة برج البرلس، مدرسة برج البرلس المشتركة، بإدارة غرب كفر الشيخ ، مدرسة صندلا المشتركة ، وبإدارة بلطيم ، مدرسة زين الرفاعي الثانوية ، وبإدارة فوه التعليمية ،مدرسة فوه الثانوية المشتركة ، وبإدارة مطوبس التعليمية ، مدرسة مطوبس الثانوية المشتركة ، وبإدارة الحامول التعليمية، مدرسة الحامول الثانوية للبنات.

كما جرى تخصيص بإدارة سيدي سالم التعليمية، مدرسة سيدي سالم الثانوية للبنات، وبإدارة الرياض التعليمية، ومدرسة عابد عبد العال الثانوية للبنات،وبإدارة قلين التعليمية، مدرسة الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية ، وبإدارة بيلا التعليمية ، مدرسة بيلا الثانوية للبنات ، وبإدارة سيدي غازي التعليمية ، مدرسة الشهيد أشرف قزاز الثانوية.

شددت وكيل الوزارة على مديري المدارس استقبال طلاب الصف الأول الثانوي لتسليم شرائح التابلت، منعًا للتكدس والزحام عند السنترالات، موجهة بتسليم الشرائح في فصول متعددة ، منعًا للزحام ، على أن يحضر الطالب شهادة الميلاد أو صورة طبق الأصل منها وبطاقة الرقم القومي للأب.
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