رسميا.. إسرائيل توافق على استخدام هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا

وافقت إسرائيل رسميا، اليوم الخميس، على استخدام عقار مخصص لمكافحة مرض حمى النيل، لعلاج فيروس كورونا.









وذكر موقع "كيبا" الإٍسرائيلي أن وزارة الصحة وافقت اليوم على علاج المصابين بفيروس كورونا من خلال إعطائهم دواء مخصصا لعلاج حمى النيل.









وأشارت إلى أن العلاج سيبدأ استخدامه خلال اليومين المقبلين في مستشفى بمنطقة بني براك، يرقد فيه 26 مصابا، 8 منهم في حالة صحية خطيرة، وسيكونون أول من يتلقى العلاج بهذا الدواء.









وكانت إسرائيل أعلنت ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا إلى 34 مصابا فيما وصل عدد الإصابات إلى 6857 حالة إصابة.