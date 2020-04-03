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اقتصاد

فرض ضرائب استثنائية بسبب كورونا.. تونس تدرس القرار

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
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وكالات
قال إلياس الفخفاخ، رئيس وزراء تونس، أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات ما لم تجد تمويلا كافيا لمكافحة أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن الحكومة تحتاج ما لا يقل عن مليار دولار تمويلا داخليا وخارجيا لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، داعيا الشركات الى دعم جهود الدولة في هذا الصدد.

والثلاثاء الماضي، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين، حتى التاسع عشر من أبريل المقبل، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة التونسية، إن قيس سعيد أشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تقييم للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، والنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقرر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، فيما دعا الرئيس التونسي إلى "التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة".
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