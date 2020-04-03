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أخبار العالم

قفزة جديدة في عدد إصابات فيروس كورونا بألمانيا خلال 24 ساعة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:24 ص
قفزة جديدة في عدد
قفزة جديدة في عدد إصابات فيروس كورونا في ألمانيا
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رويترز
سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة بواقع 6174 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.

وأظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.

وقال المعهد: إن عدوى الفيروس انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية.

ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.
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