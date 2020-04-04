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تعليم

جامعة القاهرة تشكل فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بمعهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 09:24 ص
معهد الاورام
معهد الاورام
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عبد الله علي
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة: إن الجامعة قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، وذلك بعد ظهور حالات مصابة بـ فيروس كورونا ضمن طاقم العمل بالمستشفى. 

وأوضح الدكتور علم الدين، أن المعهد تعامل مع الأزمة من بدايتها حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بـ فيروس كورونا، بالإضافة إلى عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة.


وكانت جامعة القاهرة، قد قررت فتح تحقيق حول إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للاورام بفيروس كورونا المستجد،  للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين  والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة.

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