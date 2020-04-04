إصابة فردين جديدين من العائلة البريطانية المالكة بـ كورونا.. تفاصيل

يبدو أن فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) يشن هجمات شرسة لإصابة أفراد العائلة البريطانية المالكة والتي كانت بدايتها بإصابة الأمير تشارلز صاحب الـ 71 والذي تعافى مؤخرا، ليصاب به اثنين من أقارب شقيقه الأمير أندرو.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن والد ووالدة زوج الأمير يوجيني ابنة الأمير أندرو وحفيدة الملكة إليزابيث، قد أصيبا بفيروس كورونا التاجي، ودخل والد زوجها جورج بروكسبنك (71 عاما) إلى العناية المركزة، وكذلك زوجته التي أصيبت بالعدوى وتحارب المرض القاتل.





وكان قد تزوج ابن بروكسبنك من الأميرة يوجيني حفيدة الملكة في عام 2018، ودخل المستشفى بسبب تطور حالته الصحية التي أصبحت خطيرة، أما زوجته نيكولا (66 عاما) فهي حالتها أكثر استقرارا وتتعافى في المنزل.



