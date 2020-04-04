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منوعات

إصابة فردين جديدين من العائلة البريطانية المالكة بـ كورونا.. تفاصيل

السبت 04/أبريل/2020 - 09:38 ص
من حفل زفاف الأميرة
من حفل زفاف الأميرة يوجيني
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أماني إبراهيم
يبدو أن فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) يشن هجمات شرسة لإصابة أفراد العائلة البريطانية المالكة والتي كانت بدايتها بإصابة الأمير تشارلز صاحب الـ 71 والذي تعافى مؤخرا، ليصاب به اثنين من أقارب شقيقه الأمير أندرو.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن والد ووالدة زوج الأمير يوجيني ابنة الأمير أندرو وحفيدة الملكة إليزابيث، قد أصيبا بفيروس كورونا التاجي، ودخل والد زوجها جورج بروكسبنك (71 عاما) إلى العناية المركزة، وكذلك زوجته التي أصيبت بالعدوى وتحارب المرض القاتل.

وكان قد تزوج ابن بروكسبنك من الأميرة يوجيني حفيدة الملكة في عام 2018، ودخل المستشفى بسبب تطور حالته الصحية التي أصبحت خطيرة، أما زوجته نيكولا (66 عاما) فهي حالتها أكثر استقرارا وتتعافى في المنزل.

وقال أحد أصدقائهم: "إنها فترة مؤلمة بالنسبة لجاك ويوجيني" ورفض المتحدث باسم الأسرة التعليق لكن أحد الأصدقاء قال: "إنهم ممتنون للغاية للرعاية الممتازة الذي تلقاها.. إنهم يفكرون في جميع العائلات الأخرى التي تأثرت في هذا الوقت".

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل متعلقة بمرضه او كيفية إصابته بالعدوى هو وزوجته، أو إصابة الأميرة يوجيني بالعدوى أيضا، خاصة أنهم من أصول إيطالية لكن مقيمون في واندسوورث بجنوب لندن حيث تفشى انتشار الفيروس التاجي.
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