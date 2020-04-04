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الزراعة تكشف حقيقة إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 10:27 ص
حقيقة انفلونوا الطيور
حقيقة انفلونوا الطيور
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تردد بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور مجرد شائعة، كما نفى منع نقل الطيور الحية بين المحافظات.

وأضاف "القرش" من خلال حواره عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن هذه الشائعة نوع من أنواع تهويل الموقف بعد ظهور حالات إنفلونزا الطيور في بعض الدول.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه تم تحصين 26 مليون طائر، وقبل توزيع الطيور على الأهالي أو المربين يتم تحصينها، فضلًا عن وجود معهد الأمصال واللقاحات البيطرية والذي يقوم بتحضير مصل مباشر لأي نوع إنفلونزا يظهر.

وقال: إن الوزارة قامت بتطهير وتعقيم 7500 منشأة ضد فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، موضحا أن كل عمليات التطهير التي قامت بها الوزارة كانت بالمجان.
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