الزراعة تكشف حقيقة إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تردد بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور مجرد شائعة، كما نفى منع نقل الطيور الحية بين المحافظات.





وأضاف "القرش" من خلال حواره عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن هذه الشائعة نوع من أنواع تهويل الموقف بعد ظهور حالات إنفلونزا الطيور في بعض الدول .





وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه تم تحصين 26 مليون طائر، وقبل توزيع الطيور على الأهالي أو المربين يتم تحصينها، فضلًا عن وجود معهد الأمصال واللقاحات البيطرية والذي يقوم بتحضير مصل مباشر لأي نوع إنفلونزا يظهر.



