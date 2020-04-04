بـ 8 طرق فعالة يمكنك مواجهة فيروس كورونا.. الاستحمام بالماء البارد أبرزها

وكشف تقرير في صحيفة ديلي ميل" البريطانية، عن أنه يمكن الحفاظ على

عبر بعض اتباع بعض الخطوات البسيطة، التي يمكنها أن تحميك من الإصابة بالفيروسات، وبالأخص فيروس كورونا التاجي، وتشمل:



1- اتباع نظام غذائي صحي: