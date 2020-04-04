AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة تعرض النجم عمرو دياب للسرقة.. تفاصيل

السبت 04/أبريل/2020 - 08:33 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
قسم الفن
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا منسوبا لأحد المواقع يؤكد تعرض الفنان عمرو دياب للسرقة.

وحسب الخبر المنتشر على السوشيال ميديا تعرض عمرو دياب لسرقة 3 من جوائزه العالمية بالإضافة إلى 30 ألف جنيه، وذلك من محتويات فيلته بطريق مصر اسكندرية - الصحراوي.

وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب من النجم عمرو دياب أنه لا صحة لتعرضه للسرقة، وأن هذا الخبر شائعة، والصورة المنسوبة لعنوان السرقة مفبرك، ولم يتم نشره في الموقع المذكور.

من ناحية أخرى يواصل ألبوم النجم عمرو دياب الجديد "سهران" تحقيق ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" بعد مرور شهر ونصف الشهر على طرحه. 

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران" 14 أغنية وهي "جامدة بس، سهران، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، مكانك في قلبي، بالضحكة دي، حلوة البدايات، يا روقانك، روح، عم الطبيب، زي مانتي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح ألبوم سهران لـ عمرو دياب كاملا على أنغامي

عمرو دياب يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد عبر يوتيوب.. شاهد

عمرو دياب يدخل قائمة تريند يوتيوب بـ هيعيش يفتكرني.. فيديو

عمرو دياب يتصدر يوتيوب بـ سهران .. هيعيش يفتكرنى الأعلى استماعا و ياروقانك الأقل

نسب مشاهدة هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب ..فيديو

عمرو دياب يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

بعد إطلالة اليخت.. ياسمين صبرى على تيك توك من داخل مزرعة.. شاهد

صحيفة تكشف السبب الرئيسي في تفشي فيروس كورونا بأمريكا

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا.. تفاصيل

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1070 حالة وتسجيل 71 وفاة

لقاح لـ كورونا.. الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل المصل المضاد للفيروس الخطير

رد عنيف من نجيب ساويرس بعد اتهامه بالتبرع نتيجة الضغط الإعلامي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف الحقيقة.. هل يمكن لـ فيروس كورونا أن يتلف الجهاز العصبي المركزي؟

هنتعشى إيه النهاردة؟.. كريب بحشوات مختلفة مع عصير البرتقال الفريش

بـ فستان شيفون.. نانسى عجرم بإطلالة مثيرة للجدل | ومتابع: منورة يا قلبي