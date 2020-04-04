حقيقة تعرض النجم عمرو دياب للسرقة.. تفاصيل

من ناحية أخرى يواصل ألبوم النجم

عمرو دياب

الجديد "سهران" تحقيق ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" بعد مرور شهر ونصف الشهر على طرحه.





ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران" 14 أغنية وهي "جامدة بس، سهران، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، مكانك في قلبي، بالضحكة دي، حلوة البدايات، يا روقانك، روح، عم الطبيب، زي مانتي".

وحسب الخبر المنتشر على السوشيال ميديا تعرض عمرو دياب لسرقة 3 من جوائزه العالمية بالإضافة إلى 30 ألف جنيه، وذلك من محتويات فيلته بطريق مصر اسكندرية - الصحراوي.وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب من النجم عمرو دياب أنه لا صحة لتعرضه للسرقة، وأن هذا الخبر شائعة، والصورة المنسوبة لعنوان السرقة مفبرك، ولم يتم نشره في الموقع المذكور.