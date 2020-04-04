AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري جديد يتحدى فيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 04/أبريل/2020 - 08:58 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
انطلقت اليوم السبت، منافسات الموسم الكروي الجديد في دوري طاجيكستان لكرة القدم، رغم التحذيرات بفيروس كورونا.

وأقيمت اليوم مباراة كأس السوبر بين فريقي استقلال دوشنييه، وفريق خجند، وتوج بها الاستقلال بفوزه بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت خلف الأبواب المغلقة.

وتنطلق منافسات الدوري غدًا، الذي يلعب فيه 10 فرق فقط، بعد قرار الإتحاد الكروي بإقامة المنافسات بشكل طبيعي لكن بدون جمهور رغم أن طاجيكستان لم تعلن عن أي حالة إصابة بالوباء العالمي.

وكانت دولة بيلاروسيا تحدت فيروس كورونا أيضًا، باستكمال منافسات الدوري بشكل طبيعي مما أثار العديد من الانتقادات من جميع الجهات المعنية ومن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة ألكسيس سانشيز بفيروس كورونا

المصري يكشف مصير مباراة نهضة البركان وحقيقة تجميد النشاط في المغرب

فيروس كورونا.. الحكومة البريطانية تتخذ قرارا عاجلا بشأن مباريات الدوري الإنجليزي

إقامة مباراة ألمانيا وإيطاليا الودية بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

إقامة الدوري السوداني بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

تأجيل مباراة الشباب والاتحاد في نصف نهائي البطولة العربية

ترشيحاتنا

حيل بسيطة لتلميع فوانيس السيارة

إلغاء الفصل الدراسى .. طلاب جامعات مصر يوجهون رسالة لوزير التعليم العالي

صور جديدة.. ياسمين صبري تستجم فى رحلتها مع أحمد أبو هشيمة

تعرف على المسافة التي تستطيع قطعها بعد إضاءة لمبة البنزين

الأزهر يوضح أبسط طريقة لتغسيل وتكفين المَيت بفيروس كورونا

دوري جديد يتحدى فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورود المكشوفة.. ميريهان حسين بإطلالة كاجوال جريئة.. شاهد

اعرف الحقيقة.. هل يمكن لـ فيروس كورونا أن يتلف الجهاز العصبي المركزي؟

هنتعشى إيه النهاردة؟.. كريب بحشوات مختلفة مع عصير البرتقال الفريش