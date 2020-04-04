دوري جديد يتحدى فيروس كورونا.. تفاصيل





وأقيمت اليوم مباراة كأس السوبر بين فريقي استقلال دوشنييه ، وفريق خجند، وتوج بها الاستقلال بفوزه بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت خلف الأبواب المغلقة.





وتنطلق منافسات الدوري غدًا، الذي يلعب فيه 10 فرق فقط، بعد قرار الإتحاد الكروي بإقامة المنافسات بشكل طبيعي لكن بدون جمهور رغم أن طاجيكستان لم تعلن عن أي حالة إصابة بالوباء العالمي.





وكانت دولة بيلاروسيا تحدت فيروس كورونا أيضًا، باستكمال منافسات الدوري بشكل طبيعي مما أثار العديد من الانتقادات من جميع الجهات المعنية ومن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

انطلقت اليوم السبت، منافسات الموسم الكروي الجديد في دوري طاجيكستان لكرة القدم، رغم التحذيرات بفيروس كورونا.