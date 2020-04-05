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اقتصاد

البنك الأهلي: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:05 م
البنك الاهلى
البنك الاهلى
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محمد يحيي ـ أحمد عبد القوى

أكد البنك الأهلي المصري أنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف الآثار التي لحقت بهم من انتشار فيروس كورونا.

كما أكد البنك أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، وداعيا المواطنين لضرورة توخي أساليب السلامة من خلال عدم التزاحم على فروع البنك، حيث أنه لم تصدر أية تعليمات بشأن قيام البنك بصرف تلك العلاوة الاستثنائية، وذلك حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس نتيجة لأي تزاحم أمام أو داخل الفروع مؤكدا علي اتخاذ البنك كافة التدابير والإجراءات الوقائية داخل مقار فروعه حفاظا على السلامة العامة.

كما حثّ البنك الأهلي المصري جميع المتعاملين مع البنك بضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء أية إشاعات أو معلومات غير دقيقة قد تلحق الضرر بهم أو ببلادنا .

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