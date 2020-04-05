تقارير: تحديد موعد عودة الدوري الإسباني رغم فيروس كورونا





وذكرت صحيفة آس أن رابطة الليجا حددت موعد الخامس من شهر يونيو موعدًا لعودة منافسات الدوري الإسباني، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة أن الرابطة من المقرر أن تعلن مواعيد المباريات في الثامن عشر من شهر مايو، وهي تنتظر موافقة الحكومة الإسبانية على عودة النشاط، على أن تقام المباريات بدون حضور جماهيري.





وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قامت بتأجيل المنافسات لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد البلاد من ضمن الأكثر على مستوى العالم، تسجيلًا لحالات الإصابة والوفاة.





يذكر أن نادي برشلونة كان متصدرًا لجدول الترتيب قبل توقفه برصيد 58 نقطة، مقابل 56 لملاحقة ريال مدريد، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة.

أكدت تقارير صحفية اليوم السبت، أن رابطة الدوري الإسباني حددت موعدًا جديدا، لعودة المنافسات، برغم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.