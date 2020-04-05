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رياضة

بفعل فاعل .. فرج عامريصدم الزمالك بشأن بطولتي كأس مصر 2014 و2018

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى

فجر المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خسارة الفريق لقب بطولتى كأس مصر عامي 2014 و2018 أمام الزمالك.


وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " لا يمكن أن ننسى أن كأس مصر كرة القدم انتزع من سموحة عام ٢٠١٤، وعام ٢٠١٨ بفعل فاعل".


وتابع : " خاصة بعد تصريحات رئيس نادي كبير أن المسئول الكبير في اتحاد كرة القدم السابق تبعنا التي تؤكد ما نقول وما نعرف".


وكان حمادة صدقي مدرب سموحة الحالى أعطي الفريق راحة مطولة بسبب توقف النشاط الكروي بفرمان من اتحاد الكرة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير .


وينتظر سموحة موقف الدوري المصري سواء باستكماله أو بإلغاء المسابقةمن أجل تحديد مصير اللاعبين وانتقاء الباقيين معه خلال الموسم الكروى المقبل أو الراحلين .


 

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