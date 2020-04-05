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محافظات

تسليم 46 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة نجع حمادي

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:28 م
تسليم ٤٦ وحدة إسكان
تسليم ٤٦ وحدة إسكان إجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى
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يوسف رجب

سلمت مديرية الإسكان بقنا، اليوم الأحد ٤٦ وحدة إسكان اجتماعي لأصحابها بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادي، في ضوء توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.


وأكدت المهندسة ابتسام صموئيل، مدير مديرية الإسكان، أن عملية التسليم تمت بشكل ميسّر بدون أي تكدس من المواطنين.


و أشارت صموئيل، إلى أنه من المقرر استمرار أعمال تسليم الوحدات السكنية، الثلاثاء المقبل الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٠، حيث سيتم تسليم الوحدات بعمارات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رقم ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، وعمارات رقم ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ بمنطقة هو ٢.


وأضافت صموئيل، بأنه على المواطنين حائزي الوحدات السكنية فى العمارات المذكورة التوجه إلى هندسة إسكان نجع حمادى بمقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة لإنهاء بعض الإجراءات قبل معاينة الوحدة السكنية واستلام المفاتيح الخاصة بها بموقع العمارات.

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تسليم 46 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة نجع حمادي
تسليم 46 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة نجع حمادي
تسليم 46 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة نجع حمادي
تسليم 46 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة نجع حمادي
تسليم 46 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة نجع حمادي
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