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أخبار العالم

فرنسا تسجل 1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و357 وفاة

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 70478.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنه تم تسجيل 357 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 5889.

وما زالت معلومات دور رعاية المسنين غير مكتملة لأن بعضها فقط يبلغ عن عدد الأشخاص المصابين أو المتوفين بمرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس المستجد.

وتفرض فرنسا إغلاقًا منذ 17 مارس في محاولة للحدّ من انتشار الوباء، ولا تسمح بالخروج من المنازل إلا للضرورة مع وجوب تبرير الخروج بتصريح موقّع.


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