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رياضة

فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:06 ص
فرج عامر
فرج عامر
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ياسمين تيسير
قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يتوقع عودة الدوري المصري لاستئناف منافساته في حالة سيطرة الدولة على أزمة كورونا خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" في حالة السيطرة على كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة أتوقع عودة الدوري".

وتابع:" أتمنى عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري فالجميع متعطش للعبة وأتمنى من الله أن تزول الغمة سريعًا وأن يحفظ الله مصر".

وأكد محمد فرج عامر أنه لا مساس بعقود العمال داخل النادي الأزرق.

وأضاف:" لن أجبر أحدًا من لاعبي سموحة أو الأجهزة الفنية في النادي على تخفيض عقودهم".

وأوضح رئيس سموحة أنه لن يطلب من أحد تخفيض عقده  سواء لاعبًا أو مدربًا إلا أذا قام أحدهم بمبادرة في ظل ظروف توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا.
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