فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يتوقع عودة الدوري المصري لاستئناف منافساته في حالة سيطرة الدولة على أزمة كورونا خلال الأسبوعين القادمين.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" في حالة السيطرة على كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة أتوقع عودة الدوري".





وتابع:" أتمنى عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري فالجميع متعطش للعبة وأتمنى من الله أن تزول الغمة سريعًا وأن يحفظ الله مصر".



