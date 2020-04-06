اتفاق مبدئي لعودة الدوري الإنجليزي بشهر يونيو المقبل

وحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي في محادثات متقدمة مع الحكومة الإنجليزية بشأن عودة النشاط الكروي في شهر يونيو المقبل.





حيث جرى اتفاق المبدئي هو أن تعود المسابقة مرة أخرى بدون جماهير، وذلك من خلال اتفاق 20 ناديا مع كبار المسئولين، على أن يتم مراقبة المباريات من قبل مسئولي الصحة.



