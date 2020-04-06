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رياضة

اتفاق مبدئي لعودة الدوري الإنجليزي بشهر يونيو المقبل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تزايدت الدعوات التي تطالب بعودة الدوري الانجليزي "البريميرليج" مجددا، رغم أزمة فيروس كورونا كوفيد " 19".

وحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن رابطة الدوري الإنجليزي في محادثات متقدمة مع الحكومة الإنجليزية بشأن عودة النشاط الكروي في شهر يونيو المقبل.

حيث جرى اتفاق المبدئي هو أن تعود المسابقة مرة أخرى بدون جماهير، وذلك من خلال اتفاق 20 ناديا مع كبار المسئولين، على أن يتم مراقبة المباريات من قبل مسئولي الصحة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الجمعة الماضية، عدم عودة الدوري الإنجليزي، في شهر مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت رابطة الدوري الدوري الإنجليزي، أن المسابقة لن تعود إلا في حال تحسن الأوضاع الحالية في إنجلترا.

وكان هناك اقتراح من أحد الأندية باستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي في الصين، باعتبارها الدولة الوحيدة التي تغلبت على فيروس كورونا، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض.

ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بثلاث مباريات من أصل 9 مباريات، لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميا، بعد حرمان 30 عاما.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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