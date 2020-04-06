حفيد عمر الشريف مطلوب على جوجل .. اعرف السبب

تصدر عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد تداول صوره له وهو يرتدي حمالة صدرية، الأمر الذي عرضّه لهجوم لاذع من قبل متابعينه.
بينما التقطت صورة عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف على أحد الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء حصوله على أجازة صيفية برفقة عدد من أصدقائه.
يذكر أن عمر جونيور، ابن طارق ثمرة زواج فاتن حمامة وعمر الشريف، اشتهر سابقًا بالعمل كعارض أزياء، وغادر البلاد سريعًا بعد انتهاء مراسم دفن جده، وأكد أنه ممنوع من دخول بلاده وقد يخضع للمحاكمة بتهمة الترويج للفسق والفجور.