AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حفيد عمر الشريف مطلوب على جوجل .. اعرف السبب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:10 ص
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف
Advertisements
آيه عاطف
تصدر عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد تداول صوره له وهو يرتدي حمالة صدرية، الأمر الذي عرضّه لهجوم لاذع من قبل متابعينه.

بينما التقطت صورة عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف على أحد الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء حصوله على أجازة صيفية برفقة عدد من أصدقائه.

يذكر أن عمر جونيور، ابن طارق ثمرة زواج فاتن حمامة وعمر الشريف، اشتهر سابقًا بالعمل كعارض أزياء، وغادر البلاد سريعًا بعد انتهاء مراسم دفن جده، وأكد أنه ممنوع من دخول بلاده وقد يخضع للمحاكمة بتهمة الترويج للفسق والفجور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر الهجوم على حفيد عمر الشريف بعد تغريدة عن فيروس كورونا

شاهد .. حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة يرتدي حمالة صدر .. تفاصيل

بعد ارتدائه حمالة صدر.. معلومات وتصريحات صادمة عن حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس كورونا

عن حياة الشهيد المنسي.. الإعلان الرسمي لمسلسل الاختيار.. شاهد

شاهد.. الأفيش الرسمي لمسلسل الاختيار لـ أمير كرارة عن قصة الشهيد المنسي

ترشيحاتنا

تعرف على الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز ..فيديو

مصرع رجل مرور سعودي دهسته سيارة رفضت التوقف

حقيقة نقل جثة المتوفى بـ كورونا العدوى خلال التغسيل والدفن ؟

أزمات جديدة.. مصانع الصين تواجه مشكلة جديدة بعد عودتها للعمل

عادل إمام فى فيديو ساخر عبر تيك توك: في طفل عنده أربعين يوم هيتكلم

قبل الاحتراف.. محمد صلاح و النني وافقا على الانضمام لهذا النادى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة