أخبار الرياضة.. فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري.. حقيقة الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، وضع شرطا قبل تجديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

- أكد محمود طاهر رئيس الأهلي السابق ، أنه لايفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة .



