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رياضة

أخبار الرياضة.. فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري.. حقيقة الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:



قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يتوقع عودة الدوري المصري لاستئناف منافساته في حالة سيطرة الدولة على أزمة كورونا خلال الأسبوعين القادمين.

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الزمالك يدرس عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وضع شرطا قبل تجديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.
أكد محمود طاهر رئيس الأهلي السابق ، أنه لايفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة .



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