انتشال جثة عامل سقط في بئر للمياه بسوهاج

سقط عامل داخل بئر للمياه بقرية عرب الصبحة مركز درالسلام بسوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إشارة من المستشفي المركزي بدارالسلام، يفيد وصول "رمضان.ر.أ.ع" 20 عاما عامل ويقيم مركز أبنوب أسيوط "جثة هامدة" إدعاء سقوط داخل بئر.





انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال نجل عمته "كرم.ع.خ" 32 عاما عامل ويقيم مركز أبنوب أسيوط قرر أنه أثناء عملهما بناحية عرب الصبحة دائرة المركز، وحال وقوف المتوفى المذكور على حافة بئر لسحب مياه منه "معد لخدمة المزارعين" انزلقت قدمه وسقط داخله، ما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.





وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.