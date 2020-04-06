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لازم نتحمل بعض.. نجيب ساويرس: اتفقنا على تخفيض رواتب موظفي مجموعتنا بنسبة 50%

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:31 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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هاني حسين
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس ، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار، إنه من الممكن أن تنتج عن التوقف التام للأنشطة الاقتصادية حالات إفلاس، وفقد فرص العمل، وتوقف الاستثمار، كما من الممكن أن نجد جيوشا من البشر عاطلين عن العمل.

وأضاف نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية على قناة "العربية"، "لازم الحياة تعود والعمل يستمر، ولكن مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في المصانع والشركات".

وتابع نجيب ساويرس "عودة العمل مرة أخرى لن يجعلنا ننسى الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويجب تعقيم كافة أماكن العمل، وقياس درجة حرارة العالمين أثناء الدخول لمكان العمل".

وأكمل نجيب ساويرس "في مجموعة أوراسكوم اتفقنا وديا مع العاملين والموظفين على تخفيض الرواتب 50 %  هذه الفترة ولم نتخلَ على أي عمالة على الإطلاق وتسريح العمالة به شيء من القسوة  ولازم نستحمل كلنا الفترة الصعبة دي ".

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