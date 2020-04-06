ضبط أدوية مجهولة منتهية الصلاحية ومخازن سرية وكحول بحملات لصحة الفيوم

أسفرت حملات التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالفيوم، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم خلال اسبوع لضبط سوق الدواء بالفيوم وبرعاية الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم.





وأسفرت عن ضبط مخزن أدوية به ١٢٠عبوة جيل مطهر٣٠ عبوة كحول و٤٠علبة جوانتى مجهول المصدر، وتم المرور على صيدليتين وتم ضبط كحول وكمامات مجهولة المصدر، وضبط بها أدوية مهربة مجهولة المصدر وأدوية مخصصة للمستشفيات بإحدى الصيدليات.





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كما تم ضبط صيدلية بها أدوية مهربة مجهولة المصدر بمخزن سرى بداخل الصيدلية، وضبط مكان غير مرخص فى محيط بندر الفيوم يحتوي على ٤٠٠٠ عبوة من أدوية علاجية و٥٠٠٠ جوانتى و٩٠ زجاجة كحول و٢٤٠عبوة جيل منظف.



