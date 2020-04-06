أخبار الرياضة.. ليفربول يتراجع عن قراره.. كارتيرون يتحدث عن منح الدوري للأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :









أسدل اتحاد كرة القدم الستار على الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجاري بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية.













رد النادي الأهلي على هجوم مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وإبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، بشأن تجديد التعاقد مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر.













كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ، عن الموعد النهائي لكأس أمم افريقيا 2021 بدولة الكاميرون .













أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل، عن تراجعه عن قراره الخاص برواتب عامليه وموظفيه غير لاعبي كرة القدم، في ظل الأزمة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.













بطولتان في أسبوع واحد كانتا كفيلتين بزرع عشق جمهور نادي الزمالك للفرنسي " باتريس كارتيرون" ، بعدما حقق بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بعد إدارته للمباراة بشكل رائع، كما حقق بطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي (الغريم التقليدي) للفريق، وهو شخص لم يكن بغريب على الكرة المصرية والإفريقية بشكل عام حيث تولى تدريب نادي مازيمبي الكونغولي وحصل معهم على بطولة دوري أبطال أفريقيا كما تولى تدريب النادي الأهلي ونادي وادي دجلة في مصر لكنه لم يكلل بالنجاح.







