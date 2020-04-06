AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. ليفربول يتراجع عن قراره.. كارتيرون يتحدث عن منح الدوري للأهلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:38 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :


أسدل اتحاد كرة القدم الستار على الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجاري بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية.



رد النادي الأهلي على هجوم مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وإبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، بشأن تجديد التعاقد مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر.



كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ، عن الموعد النهائي لكأس أمم افريقيا 2021 بدولة الكاميرون .



أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل، عن تراجعه عن قراره الخاص برواتب عامليه وموظفيه غير لاعبي كرة القدم، في ظل الأزمة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.



بطولتان في أسبوع واحد كانتا كفيلتين بزرع عشق جمهور نادي الزمالك للفرنسي " باتريس كارتيرون" ، بعدما حقق بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بعد إدارته للمباراة بشكل رائع، كما حقق بطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي (الغريم التقليدي) للفريق، وهو شخص لم يكن بغريب على الكرة المصرية والإفريقية بشكل عام حيث تولى تدريب نادي مازيمبي الكونغولي وحصل معهم على بطولة دوري أبطال أفريقيا كما تولى تدريب النادي الأهلي ونادي وادي دجلة في مصر لكنه لم يكلل بالنجاح.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. أزمة تضرب صن داونز.. تفاصيل رد الأهلي على شكوى الفيفا في أزمة كهربا

أخبار الرياضة: قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا.. تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي

أخبار الرياضة.. شوبير يكشف قرارات الأهلي ضد اتحاد الكرة.. وسبب تخفيف عقوبة شيكابالا.. ومصير مباراة القمة

أخبار الرياضة| صلاح لم يتبرع لمكافحة كورونا.. مفاجأة بشأن الخطيب.. عروض الدوري الإنجليزي تنهال على نجم الزمالك

أخبار الرياضة .. حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليونا لمواجهة كورونا .. صن داونز يستعين بـ الأهلي لخطف لقب الدوري

أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة: متفائلون ومطمئنون بشأن أزمة فيروس كورونا

فرض حظر تجول شامل في الرياض وعدد من المحافظات السعودية

حازم إمام يزف نبأ سارا بشأن استكمال الدوري المصري

يؤذى ابنه.. تعليق قوي من وزير التربية والتعليم على شراء الأبحاث

التاريخ يسجل .. القوى العاملة ترد على دعوة رجال الأعمال لعودة العمل فى المنشآت بكامل طاقتها .. فيديو

أول تعليق إسرائيلي على دخول جونسون غرفة العناية المركزة

AdvertisementS

الفيفا يحسم مصير الموسم الجارى خلال ٢٤ ساعة

تطور مفاجئ .. اتحاد الكرة يستعد لاستئناف الدوري المصري فى هذه المواعيد.. تفاصيل

رد ناري من الأهلي على هجوم مجدي عبد الغني وإبراهيم سعيد بسبب وليد سليمان

أخبار النادي الأهلي | الكاف يستفز الأحمر.. مجلس الإدارة يهاجم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

ليفربول يرضخ أمام غضب جمهوره ويتراجع عن هذا القرار

بشري سارة | قرار عاجل من الكاف بشأن كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون

حازم إمام يزف نبأ سارا بشأن استكمال الدوري المصري

أخبار الرياضة.. ليفربول يتراجع عن قراره.. كارتيرون يتحدث عن منح الدوري للأهلي

أخبار الرياضة| شوبير يرد على مرتضى منصور.. كواليس الصفقة المستحيلة في الأهلي.. فيفا يوصي بتخفيض أجور اللاعبين

كارتيرون لــ صدى البلد: التجديد للزمالك محسوم.. وفايلر مدرب عظيم.. أحترم قرار الفيفا بشأن بطل الدوري.. والأهلي لم يظلمني

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

نجم الزمالك يكشف حقيقة وضع شروطه من أجل الاستمرار مع الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارين حداد فى إطلالة جريئة من داخل حمام السباحة.. شاهد

بشعر مموج .. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالتها على السرير

طويل ولا قصير.. منة فضالي تغير لون شعرها للأسود