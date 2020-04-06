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محافظات

رفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع بحي غرب المنصورة في الدقهلية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:35 م
تعقيم شوارع حي غرب
تعقيم شوارع حي غرب المنصورة
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد للمحافظة  منال الغندور بشن حملة مكبرة بنطاق حي غرب المنصورة لرفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات النظافة وتطهير الشوارع والميادين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه الحملة تهدف إلى رفع تراكمات القمامة المتواجدة داخل شوارع مدينة المنصورة بالإضافة إلى رفع الأتربة بالسيارات المكنسية الجديدة والتي تم دخولها منظومة النظافة.

واكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتى تعود شوارعها إلى سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل وأضاف أن الحملة تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وأن هناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من انجاز حرصا على صحة وسلامه المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي غرب المنصورة بتكثيف الورديات والعمل على مدار اليوم ورفع القمامة أولا بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة،كما أكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،وأكد على أن هناك مشاركة كبيرة من المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي مع كافة أجهزة الدولة.

ومن جانبها قالت الأستاذة منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة إن  الحملة اليوم شملت شارع الجمهورية وميدان مشعل وشارع بورسعيد وشارع المشاية وعدد من الشوارع بنطاق حي غرب المنصورة .
رفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع بحي غرب المنصورة في الدقهلية
رفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع بحي غرب المنصورة في الدقهلية
رفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع بحي غرب المنصورة في الدقهلية
رفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع بحي غرب المنصورة في الدقهلية
رفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع بحي غرب المنصورة في الدقهلية
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