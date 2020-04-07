ترامب: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ من حيث الوفيات والإصابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الخبراء أكدوا على أن موجة الارتفاع في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ستكون الأسبوع المقبل، قائلا: "نحن في موقع يجعلنا مستعدين لها".





وأضاف ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي له: " هناك ضوء هائل في نهاية النفق ونحن نتحدث عن اللقاحات التي قد تتاخر قليلا وعدد من العلاجات".





وكشف ترامب النقاب عن مكالمة وصفها بالودية تمت بينه وبين منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تقدم عظيم" في عملية البحث عن علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



